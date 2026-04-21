Anastasia Spini il ritratto ribelle del Piccio alla Carrara

In un nuovo episodio del podcast L’arte in pausa caffè viene presentato il ritratto di Anastasia Spini, realizzato dal pittore detto il Piccio e conservato alla Carrara. La figura raffigurata viene descritta come una nobildonna con uno sguardo deciso e diretto, accompagnata da dettagli come una tabacchiera. Il racconto sottolinea come questa rappresentazione trasmetta un’immagine di modernità e ribellione, in contrasto con i canoni tradizionali dell’epoca.

IL PODCAST. Una nobildonna, una tabacchiera e uno sguardo che non chiede permesso. Nel nuovo episodio del podcast L’arte in pausa caffè il ritratto di Anastasia Spini dipinto dal Piccio rivela una figura sorprendentemente moderna. Chi entra nella sala dedicata al ritratto ottocentesco dell’Accademia Carrara difficilmente passa oltre senza fermarsi. Il motivo è semplice: lo sguardo di Anastasia Spini. Non è il ritratto di una nobildonna che cerca di apparire perfetta. Non c’è posa elegante o idealizzata. C’è invece il volto di una donna reale, con una personalità forte e uno sguardo diretto che sembra parlare ancora oggi agli osservatori. È proprio questo dipinto, realizzato da Giovanni Carnovali detto il Piccio, il protagonista della sesta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Anastasia Spini, il ritratto «ribelle» del Piccio alla Carrara Notizie correlate Leggi anche: Un libro aperto, un segnalibro e un enigma: il ritratto di Cariani alla Carrara Leggi anche: Accademia Carrara, il ritratto di Lucina Brembati del Lotto: un vero e proprio rebus Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Anastasia Spini, il ritratto ribelle del Piccio alla Carrara; Anastasia Spini, il ritratto ribelle del Piccio alla Carrara-Trailer. Anastasia Spini, il ritratto «ribelle» del Piccio alla CarraraUna nobildonna, una tabacchiera e uno sguardo che non chiede permesso. Nel nuovo episodio del podcast L’arte in pausa caffè il ritratto di Anastasia Spini dipinto dal Piccio rivela una figura sorprend ... ecodibergamo.it Accademia Carrara, torna restaurato il ritratto della Contessa Spini del PiccioL’Accademia Carrara, all’interno della mostra «Piccio in Carrara», in corso fino a domenica, celebra il ritorno nella pinacoteca del «Ritratto della contessa Anastasia Spini» (1840 circa), dopo ... ecodibergamo.it Una nobildonna, una tabacchiera e uno sguardo che non chiede permesso. Nel nuovo episodio del podcast L’arte in pausa caffè il ritratto di Anastasia Spini dipinto dal Piccio rivela una figura sorprendentemente moderna. x.com Una nobildonna, una tabacchiera e uno sguardo che non chiede permesso. Nel nuovo episodio del podcast L’arte in pausa caffè il ritratto di Anastasia Spini dipinto dal Piccio rivela una figura sorprendentemente moderna. - facebook.com facebook