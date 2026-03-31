Un libro aperto un segnalibro e un enigma | il ritratto di Cariani alla Carrara
Nel terzo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» viene analizzato un dipinto conservato all'Accademia Carrara, che raffigura un uomo in piedi nello studio, con un libro aperto e un segnalibro inserito. Un dettaglio del quadro suggerisce l’esistenza di un enigma legato alla scena rappresentata, portando gli ascoltatori a scoprire un possibile collegamento tra l’immagine e un racconto nascosto.
IL PODCAST. Un gentiluomo immerso nello studio e un dettaglio sorprendente: nel terzo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» un dipinto dell’Accademia Carrara rivela una storia nascosta tra le pagine di un libro. A prima vista potrebbe sembrare un ritratto come tanti. Un uomo elegante, seduto nel suo studio, lo sguardo assorto mentre sfoglia un grande libro. Ma osservando meglio il dipinto, qualcosa cattura l’attenzione. Tra le pagine del volume spuntano segni di lettura, strisce di carta, un segnalibro. Piccoli dettagli che raccontano una storia molto più grande di quella che appare. Ne parliamo con Paolo Plebani. È proprio da questo particolare, apparentemente marginale, che prende avvio la terza puntata del podcast «L ’arte in pausa caffè. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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