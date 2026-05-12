Negli ultimi anni, il mercato del second hand ha registrato una crescita significativa, attirando un pubblico sempre più ampio. Le persone acquistano capi e oggetti usati sia per motivi economici che per interesse verso modelli unici e sostenibili. Le piattaforme online e i negozi fisici dedicati facilitano questa tendenza, che si sta consolidando come alternativa alla moda e agli oggetti prodotti in serie. Questo fenomeno coinvolge diverse fasce di età e stili di vita.

Il vintage non è nostalgia: è un modo contemporaneo di abitare il presente con vestiti e oggetti che hanno già sfidato il tempo. Al mercato rionale, tra voci che si sovrappongono e stoffe appese al sole, capita di imbattersi in un capo che sembra aspettarti. Una giacca in tweed, una borsa un po’ segnata, un paio di jeans consumati nel punto giusto. Non hanno la perfezione del nuovo, e proprio per questo catturano lo sguardo. In un momento storico in cui tutto scorre veloce e tutto sembra replicabile, cresce il bisogno di oggetti che abbiano una presenza diversa, più lenta, più vera. Perché tutti stanno scegliendo il second hand – cityrumors.it È qui che si inserisce il ritorno del vintage, non come semplice moda del passato ma come linguaggio del presente.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il ritorno del vintage: perché il second hand è la nuova tendenza

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