Second hand ecco perché sempre più persone scelgono il vintage

Sempre più persone preferiscono acquistare capi di abbigliamento di seconda mano, una scelta che in passato era considerata di nicchia. Ora il mercato del vintage registra un incremento notevole, con negozi e piattaforme online che attirano un pubblico crescente interessato a vestiti già usati. Questa trasformazione evidenzia un cambiamento nelle abitudini di consumo, che si riflette anche in un’attenzione diversa verso l’ambiente e lo stile.

Comprare un capo d'abbigliamento usato, fino a qualche anno fa, era una scelta di nicchia, mentre oggi è diventata una tendenza molto più diffusa. Il mercato del second hand è in forte espansione e sta vivendo una crescita costante, dovuta a un sensibile incremento della domanda.Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici. Per prima cosa, viene coinvolto il tema della sostenibilità: acquistare un capo già prodotto significa, infatti, non impiegare nuove risorse, energia e lavorazioni per crearne uno nuovo. In un settore come quello della moda, che è tra i più impattanti a livello ambientale, scegliere il vintage è, quindi, una delle pratiche più efficaci a disposizione di chi vuole consumare in modo più responsabile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Psicoterapeuta, perché oggi sempre più persone scelgono questa carriera

Sempre più persone scelgono la SPA a San ValentinoSan Valentino non è più soltanto la festa dei fiori e delle cene a lume di candela.

Which House Has the Best Christmas Lights

Tutti gli aggiornamenti su Second hand

Discussioni sull' argomento Vintage e second hand: le 10 (+1) regole dell'esperta per evitare le truffe e riconoscere i capi autentici; Vuoi diventare operatore volontario? Ecco il bando!; Trump shoes, il mistero delle scarpe giganti: ecco perché i fedelissimi del presidente Usa calzano due numeri in più; Chi sta uccidendo la satira? Ecco come i nuovi potenti ci mettono il bavaglio Su Millennium in libreria.

Vintage e second hand: le 10 (+1) regole dell’esperta per evitare le truffe e riconoscere i capi autenticiDall'autenticità alle condizioni, i consigli dell'esperta Serena Autorino per fare acquisti pre-loved senza brutte sorprese ... ilfattoquotidiano.it

A Catania torna "10 Armadi Spring Edition", second hand e vintage di qualità facebook

Gioielli da personalizzare, capi second-hand di alta qualità che portano con sé ricordi e significati e una collezione ispirata ad Ayrton Senna che invita a vivere il presente con intensità. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo questo x.com