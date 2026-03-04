Officina del Nulla | la nuova edizione dello spazio dedicato a second hand vintage e creatività indipendente

Sabato 7 marzo a Daste Bergamo si terrà la seconda edizione di “Officina del Nulla”, un evento che mette in mostra oggetti di seconda mano, articoli vintage e prodotti di creatività indipendente. L’iniziativa si svolge nello spazio dedicato a promuovere il riuso e l’artigianato locale, offrendo ai visitatori un’occasione di scoprire nuove proposte e pezzi unici.

Sabato 7 marzo a Daste Bergamo si terrà la seconda edizione di “Officina del Nulla”, spazio dedicato a second hand, vintage e creatività indipendente. Dalle 12 alle 19 Daste e Spalenga – Bergamo Open consolle dalle 15:00 Ingresso libero Dopo il primo round, torna a Daste la seconda edizione di Officina del Nulla – Spring Deals, il market che trasforma ciò che sembra fermo in qualcosa di vivo, circolante, sorprendente. Officina del Nulla nasce da un’idea semplice e radicale: rimettere in circolo creando. Un progetto che prende forma a partire dal second hand, dalle scrivanie-laboratorio di mani creative, dagli armadi di casa che decidono di voltare pagina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Officina del Nulla, market creativo in via DasteIL 20 DICEMBRE. Prima edizione del market creativo «Officina del Nulla» curato da Martina Oberti. Il second hand prende nuova vita sabato 20 dicembre dalle 12 alle 20. In programma anche dj set. ecodibergamo.it

