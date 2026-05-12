Il rito del silenzio sfida l’esibizionismo | il corto di A Bottone

Un cortometraggio diretto da A. Bottone affronta il tema del silenzio, rappresentato attraverso una banda che rimane muta, e ne analizza il ruolo nel contrastare l’esibizionismo. Nel film si riflette anche sui funerali moderni, spesso caratterizzati da protagonismo sociale e ostentazione. Attraverso queste immagini, il regista mette in discussione i comportamenti collettivi e il modo in cui si esprimono in occasioni pubbliche.

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? Domande chiave Come può il silenzio di una banda muta sconfiggere l'esibizionismo?. Perché i funerali moderni sono diventati palcoscenici per il protagonismo sociale?. Cosa nasconde la scomparsa dei riti antichi nella società digitale?. Come influisce il rumore mediatico sulla nostra capacità di elaborare il lutto?.? In Breve Cast include Piero Nicosia, Adele Abballe, Nadia Perciabosco, Giovanni Galati e Chiara Barbagallo.. Produzione firmata da Stefania Balduini per Pistacchio Film con supporto Nuovo IMAIE 2025.. Film integra materiali d'archivio dell'Istituto Luce e della Fondazione Home Movies di Bologna.. Progetto premiato Panalight 2025 da Manuela Pasqualetti durante il Pop Corn Film Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il rito del silenzio sfida l’esibizionismo: il corto di A. Bottone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Madonna sfida il silenzio: torna il rito dance con Confessions IIMadonna ha ufficializzato oggi, 15 aprile 2026, il ritorno sulla scena discografica con un nuovo album intitolato Confessions II, la cui uscita è... Leggi anche: Il rito della Fogheraccia diventa un corto con Giuseppe Fonti