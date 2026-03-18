Il rito della Fogheraccia diventa un corto con Giuseppe Fonti
Domani, presso una location ancora da definire, si terrà la presentazione di un cortometraggio intitolato
La Fogheraccia nel nome di Giuseppe. Anche a livello cinematografico e artistico. Così domani, alla Primo Piano Art Gallery in vicolo San Bernardino, il rito popolare si celebra dalle 18,30 con il regista Giuseppe Fonti, già assistente di regia nel film Enea di Pietro Castellitto, che presenterà il cortometraggio Il posto vuoto. Una produzione indipendente girata proprio a Rimini, nel giorno dopo la Fugaràza, un evento celebrato anche all’inizio del film Amarcord di Fellini. Così un gruppo di giovani amici si ritrova a preparare la cena di compleanno di uno di loro, il quale, però, tarda ad arrivare e non dà notizie di sé. "L’intento del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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