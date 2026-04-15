Il 15 aprile 2026, l’artista ha annunciato il suo nuovo album, intitolato Confessions II, che verrà pubblicato il 3 luglio. Si tratta di un ritorno sulla scena discografica dopo un periodo di silenzio, con un focus sul genere dance. La notizia è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto del progetto o sui singoli anticipazioni.

Madonna ha ufficializzato oggi, 15 aprile 2026, il ritorno sulla scena discografica con un nuovo album intitolato Confessions II, la cui uscita è fissata per il prossimo 3 luglio. Il progetto segna il rientro dell’artista a sette anni dal rilascio di Madame X e si rifà alle sonorità del celebre lavoro del 2005, Confessions on a Dance Floor. Il manifesto sonoro tra rituale e vibrazione. L’annuncio della nuova produzione arriva dopo mesi di indiscrezioni che hanno circolato nell’ambiente musicale. La visione artistica dietro questo disco è stata definita dalla stessa Madonna, la quale ha utilizzato le parole contenute nel brano One Step Away per delineare l’essenza del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madonna sfida il silenzio: torna il rito dance con Confessions II

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