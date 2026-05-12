Il PalaMariotti ha ospitato una competizione di danza artistica, attirando numerosi spettatori. La manifestazione si è svolta il 12 maggio 2026, con le esibizioni di diverse squadre che hanno presentato coreografie di alto livello. La partecipazione giovanile è stata elevata, e il pubblico ha seguito con attenzione le performance sul palco. La Coppa Italia di Danze Artistiche ha concluso con una cerimonia di premiazione.

La Spezia, 12 maggio 2026 – Il dinamismo delle danze artistiche al PalaMariotti, confermando come lo sport coreutico sia oggi uno dei motori più vivaci della partecipazione giovanile. La Coppa Italia Federale, svolta sotto l'egida della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) e con il patrocinio del Comune della Spezia, ha trasformato il capoluogo ligure in un crocevia nazionale di talento e dedizione, attirando atleti e delegazioni da ogni regione della penisola. Non si è trattato soltanto di una rassegna agonistica, ma di un complesso ingranaggio organizzativo che ha saputo gestire un flusso di oltre 2.000 presenze. La manifestazione ha rappresentato un tassello fondamentale per la stagione 20252026, poiché i risultati confluiscono direttamente nella ranking nazionale necessaria per definire le gerarchie federali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritmo conquista il PalaMariotti con la Coppa Italia di Danze Artistiche

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