Il PalaMariotti cuore dell' hip hop | Ritmo Urbano è un grande successo

Il PalaMariotti si è trasformato in un palcoscenico dedicato all’hip hop e alle arti urbane, ospitando un evento che si è svolto nei giorni scorsi. Per due giorni, il centro ha accolto giovani artisti e professionisti del settore, creando un punto di incontro tra diverse espressioni culturali legate alla scena hip hop. La manifestazione ha richiamato un pubblico interessato a scoprire e condividere le proprie passioni per questa forma di espressione artistica.

La Spezia, 27 aprile 2026 – Il dinamismo delle arti urbane e la potenza della cultura hip hop hanno trovato la loro massima espressione all'interno del PalaMariotti, trasformato per due giorni in un centro gravitazionale per giovani talenti e professionisti. La terza edizione di Ritmo Urbano ha segnato un traguardo senza precedenti, consolidando la città come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama nazionale della danza e delle discipline street, capace di attrarre un flusso costante di atleti e artisti da ogni regione. La partecipazione straordinaria, che ha sfiorato i 2000 iscritti tra competizioni e momenti formativi, testimonia la crescita esponenziale di un format che unisce agonismo e creatività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il PalaMariotti cuore dell'hip hop: Ritmo Urbano è un grande successo Notizie correlate ’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariottiL’hip hop non è soltanto una disciplina coreutica, ma un linguaggio di appartenenza. Firenze a ritmo urban: arrivano i Vibe Days tra hip hop, show e solidarietàFirenze, 27 aprile 2026 – Danza come spettacolo ed energia pura, ma anche come gesto concreto di solidarietà. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L’arte di strada è ’Ritmo Urbano’. Due giorni nel segno dell’hip hop; La Spezia capitale dell'Hip Hop: torna Ritmo Urbano con ospite d'eccezione Garrison Rochelle. L’arte di strada è ’Ritmo Urbano’. Due giorni nel segno dell’hip hopLa cultura hip hop, nata come voce di periferia, è oggi un linguaggio universale che fonde arte, sport e impegno sociale in un’unica disciplina urbana. In questo contesto, il PalaMariotti della Spezia ... lanazione.it Duemila partecipanti alla terza edizione di Ritmo urbanoSi è chiusa al PalaMariotti la terza edizione di Ritmo Urbano, rassegna dedicata alla cultura hip hop che ha richiamato circa 2000 presenze da diverse ... cittadellaspezia.com Radio A. 50 Cent · Candy Shop. Oggi e domani al Pala Mariotti alla Spezia Ritmo Urbano, terza edizione del progetto dedicato al mondo street che rappresenta un punto di riferimento per i giovani e per le arti urbane. Un occasione per celebrare e valorizzare - facebook.com facebook