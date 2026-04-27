Il PalaMariotti cuore dell' hip hop | Ritmo Urbano è un grande successo

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PalaMariotti si è trasformato in un palcoscenico dedicato all’hip hop e alle arti urbane, ospitando un evento che si è svolto nei giorni scorsi. Per due giorni, il centro ha accolto giovani artisti e professionisti del settore, creando un punto di incontro tra diverse espressioni culturali legate alla scena hip hop. La manifestazione ha richiamato un pubblico interessato a scoprire e condividere le proprie passioni per questa forma di espressione artistica.

La Spezia, 27 aprile 2026 – Il dinamismo delle arti urbane e la potenza della cultura hip hop hanno trovato la loro massima espressione all'interno del PalaMariotti, trasformato per due giorni in un centro gravitazionale per giovani talenti e professionisti. La terza edizione di Ritmo Urbano ha segnato un traguardo senza precedenti, consolidando la città come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama nazionale della danza e delle discipline street, capace di attrarre un flusso costante di atleti e artisti da ogni regione. La partecipazione straordinaria, che ha sfiorato i 2000 iscritti tra competizioni e momenti formativi, testimonia la crescita esponenziale di un format che unisce agonismo e creatività.🔗 Leggi su Lanazione.it

il palamariotti cuore dell hip hop ritmo urbano 232 un grande successo
© Lanazione.it - Il PalaMariotti cuore dell'hip hop: Ritmo Urbano è un grande successo

Notizie correlate

’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariottiL’hip hop non è soltanto una disciplina coreutica, ma un linguaggio di appartenenza.

Firenze a ritmo urban: arrivano i Vibe Days tra hip hop, show e solidarietàFirenze, 27 aprile 2026 – Danza come spettacolo ed energia pura, ma anche come gesto concreto di solidarietà.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: L’arte di strada è ’Ritmo Urbano’. Due giorni nel segno dell’hip hop; La Spezia capitale dell'Hip Hop: torna Ritmo Urbano con ospite d'eccezione Garrison Rochelle.

ritmo urbano il palamariotti cuore dellL’arte di strada è ’Ritmo Urbano’. Due giorni nel segno dell’hip hopLa cultura hip hop, nata come voce di periferia, è oggi un linguaggio universale che fonde arte, sport e impegno sociale in un’unica disciplina urbana. In questo contesto, il PalaMariotti della Spezia ... lanazione.it

Duemila partecipanti alla terza edizione di Ritmo urbanoSi è chiusa al PalaMariotti la terza edizione di Ritmo Urbano, rassegna dedicata alla cultura hip hop che ha richiamato circa 2000 presenze da diverse ... cittadellaspezia.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.