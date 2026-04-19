’Ritmo Urbano’ hip hop e arti street al PalaMariotti

Si è tenuta la terza edizione di ‘Ritmo Urbano’ al PalaMariotti, un evento dedicato alle arti di strada e all’hip hop. La manifestazione ha riunito artisti e appassionati provenienti da diverse parti del paese, portando sul palco performance di danza, writing e musica rap. L’iniziativa si configura come un punto di riferimento nazionale per le culture urbane e le espressioni artistiche legate alle street arts.

L’hip hop non è soltanto una disciplina coreutica, ma un linguaggio di appartenenza. Questa cultura, radicata nel writing e nel ritmo, trova la sua consacrazione nella terza edizione di ‘Ritmo Urbano’, il progetto spezzino che si propone come baricentro nazionale delle arti street. L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore Daniela Carli, nasce con l’intento di valorizzare i talenti locali e promuovere un modello di aggregazione fondato sull’arte e sull’inclusione sociale. Sotto la direzione artistica di Manuel Damelli, il weekend si allontana dalla logica della semplice esibizione per abbracciare quella della formazione d’alto livello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariotti Notizie correlate Weekend da leccarsi i baffi con Street food festival e Sagra della pagnotta. E poi danza hip hop, mercatini e teatroPer l'ultimo fine settimana di marzo, nel Cesenate sono in programma numerosi appuntamenti: tra sagre tipiche della tradizione romagnola, fiere... L’hip hop old school di Dj Gruff al MagnoliaMilano, 2 aprile 2026 - Il grande hip hop, quello old school, sale in cattedra domani 3 aprile dalle 21 al Magnolia all’Idroscalo di Segrate. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: ’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariotti; Afrika Bambaataa, sciamano hip hop. ’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariottiL’hip hop non è soltanto una disciplina coreutica, ma un linguaggio di appartenenza. Questa cultura, radicata nel writing ... lanazione.it Hip hop senza confini in piazzetta del Bastione con ’Ritmo urbano’A La Spezia nasce il progetto 'Ritmo urbano' dedicato all'hip hop, con eventi artistici e competizioni per valorizzare giovani talenti e coinvolgere le nuove generazioni. Nasce alla Spezia il progetto ... lanazione.it Comode, raffinate e pensate per accompagnare il ritmo urbano e il tempo libero - facebook.com facebook