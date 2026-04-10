A Roma è stato presentato il Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe, che analizza l’andamento del settore nel 2025. Secondo il documento, il valore aggiunto è aumentato, ma la produttività rimane un problema. Il rapporto evidenzia che, nonostante una crescita modesta, il settore si trova a fronteggiare diverse criticità strutturali, in un contesto economico globale che mostra segnali di rallentamento e tensioni internazionali.

ROMA – Il 2025 della ristorazione ha registrato una (moderata) crescita, pur in presenza di numerose criticità strutturali e di un contesto segnato dal rallentamento dell’economia e da tensioni internazionali. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe – Confcommercio, presentato a Roma dall’Ufficio Studi della Federazione Italiana Pubblica Esercizi e che ha visto l’intervento del presidente Lino Enrico Stoppani. Il Rapporto evidenzia il consolidamento del trend positivo del valore aggiunto, che nel 2025 si stabilizza a 59,3 miliardi di euro, con una crescita reale di mezzo punto percentuale. I consumi hanno toccato quota 100 miliardi di euro, in aumento dello 0,5% sul 2024, ma ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-5,4%). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Presentato a Roma il Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe: cresce il valore aggiunto ma la produttività rimane il tallone d’Achille

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Monza virtuosa a metà: promossi lavoro e salute, ma il consumo di suolo resta il tallone d’AchilleMonza, 13 febbraio 2026 – Lavoro, istruzione e crescita economica sono i suoi fiori all’occhiello.

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Il mercato della ristorazione cresce, consumi a 100 miliardi, ma calano imprese e lavoratoriIl 2025 della ristorazione ha registrato una crescita moderata, nonostante criticità strutturali, rallentamento economico e tensioni internazionali. È quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2026 di F ... foodaffairs.it

(Francesco Terreri) Moderata crescita dei consumi, tenuta delle imprese, calo dell’occupazione, in Trentino come nel resto d’Italia. Sono i dati 2025 del rapporto Ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, presentato ieri a Roma. Da noi però i prezzi di bar e r - facebook.com facebook

Secondo quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2026 di @fipeconf, nel 2025, la ristorazione italiana ha registrato un lieve aumento nel valore aggiunto rispetto all'anno precedente (59,3 miliardi di euro, +0,5%). #ANSATerraGusto x.com