La ristorazione intesa come impresa arriva la ' maratona' per studenti targata Fipe
Mercoledì 6, a partire dalle 9, tre classi di un istituto alberghiero parteciperanno a una maratona dedicata alla cultura d'impresa nel settore della ristorazione. L'iniziativa è promossa da Fipe e Confcommercio Ferrara, seguendo un precedente evento dedicato alla salute. L’obiettivo è approfondire aspetti legati all’attività imprenditoriale in un settore considerato di eccellenza.
Dopo il Festival Salutare, Fipe e Confcommercio Ferrara tornano sul tema ristorazione, settore di punta e di eccellenza organizzando, e promuovendo un appuntamento dedicato: si tratta di una maratona di cultura d’impresa che coinvolgerà - mercoledì 6 dalle 9 - tre classi dell’istituto alberghiero.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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