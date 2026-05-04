La ristorazione intesa come impresa arriva la ' maratona' per studenti targata Fipe

Mercoledì 6, a partire dalle 9, tre classi di un istituto alberghiero parteciperanno a una maratona dedicata alla cultura d'impresa nel settore della ristorazione. L'iniziativa è promossa da Fipe e Confcommercio Ferrara, seguendo un precedente evento dedicato alla salute. L’obiettivo è approfondire aspetti legati all’attività imprenditoriale in un settore considerato di eccellenza.