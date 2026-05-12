L’associazione Urbino Salute ha sollevato critiche riguardo al recente rimpasto di giunta, evidenziando l’assenza di un assessore dedicato alla sanità. Nonostante i cambiamenti in diversi settori, il settore sanitario rimane senza una figura di riferimento. La questione viene sollevata pubblicamente, con un appello a trovare un sostituto per questa posizione. La mancanza di un incarico specifico sulla sanità resta al centro del dibattito locale.

"AAA cercasi assessore alla sanità". L’associazione Urbino Salute critica il recente rimpasto di giunta, che ha visto movimenti in vari settori ma senza toccare quello della sanità. Per l’esattezza, proprio ieri il sindaco Gambini ha ufficializzato la delega in materia alla consigliera comunale Emanuela Palliccia (gruppo Centrodestra, in quota FdI), ma l’assessorato rimane in capo al primo cittadino, e Urbino Salute non ci sta: "Continua a latitare una figura a tempo pieno. Al netto delle competenze esclusive del sindaco (ratifica dei TSO e poco altro) la sanità di oggi è una realtà talmente complessa e mutevole che l’individuazione di una figura esclusivamente dedicata appare indispensabile (così come la creazione di una commissione consigliare ad hoc).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rimpasto nel mirino di ’Urbino Salute’. Manca un assessore che si occupi della sanità

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