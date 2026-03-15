Urbino Salute si presenta ai cittadini

Urbino Salute si presenta ufficialmente ai cittadini come un’associazione di volontariato, con un volto riconoscibile e una presenza concreta sul territorio. È stata costituita recentemente per offrire supporto e servizi alla comunità locale, coinvolgendo cittadini e volontari in attività di assistenza e prevenzione. La sua nascita mira a rafforzare il ruolo di chi si dedica al benessere collettivo e a promuovere iniziative di solidarietà.

Urbino Salute ha ora un volto e diventa associazione. O meglio, organizzazione di volontariato. Il gruppo di cittadini e sanitari che si era trovato dopo il G7 Salute dell’ottobre 2024 ad Ancona continua puntare la luce sulle criticità dell’entroterra ieri, al Caffè degli Archi di Urbino, ha annunciato la costituzione e da aprile inizierà con il tesseramento e incontri sul territorio. Tra le prime richieste: che il sindaco Gambini nomini un assessore alla sanità e che venga istituita una commissione ad hoc. Come hanno spiegato "l’associazione è apartitica e aconfessionale, svolgerà attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi associati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Urbino Salute“ si presenta ai cittadini Articoli correlati Coriano espone ai sindacati un bilancio in salute e lo presenta in Consiglio ComunaleUn bilancio stabile, un debito ormai vicino all’azzeramento e una programmazione di investimenti che conferma un trend positivo per il Comune di... “Vietato dare da mangiare ai gatti di colonia”, i cittadini insorgono. La veterinaria: “Decisione giusta: si tutela la salute degli animali”Il Sindaco di Comabbio, un piccolo Comune in provincia di Varese, ha fatto divieto ai cittadini di portare cibo ai gatti della colonia felina. Tutti gli aggiornamenti su Urbino Salute Discussioni sull' argomento Urbino Salute si presenta ai cittadini; Sanità, sabato la presentazione dell’associazione Urbino Salute; IL FUOCO ERA LA CURA: A URBINO PER TEATROLTRE SOTTERRANEO RILEGGE MARTEDÌ 17 MARZO FAHRENHEIT 451; L’Ast assicura: Daremo stabilità al personale. Urbino Salute, assemblea a Cagli: «Sanità, problema di tutto il territorio. Le carenze non investono solo i medici»CAGLI Buona partecipazione della cittadinanza, martedì sera a Cagli, per l’incontro organizzato dal movimento Urbino Salute, moderato da Francesco Veterani, con l’obiettivo di sensibilizzare la ... corriereadriatico.it "La salute dei cittadini merita attenzione, competenza e responsabilità politica piena" vivere.me/gB3i #urbino #salute #sanità #urbinosalute x.com Come volevasi dimostrare, la montagna ha partorito il topolino. Urbino Salute aveva ragione a preoccuparsi. La destra è incapace di gestire in maniera minimamente razionale la sanità in città e in regione. Un altro fallimento per Gambini, ancora una volta trad facebook