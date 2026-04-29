Rimpasto alla Regione Aiop Sicilia | Auguri al neo assessore alla Salute Marcello Caruso serve visione
Aiop Sicilia ha espresso i propri auguri al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, in occasione del suo insediamento. La comunicazione si riferisce a un rimpasto avvenuto alla Regione e sottolinea la delicatezza del momento per il sistema sanitario siciliano. La nota, rivolta al neo assessore, evidenzia la necessità di una visione chiara per affrontare le sfide future nel settore sanitario.
“A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che è chiamato ad assumere in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario siciliano”. Lo dichiara Barbara Cittadini, presidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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