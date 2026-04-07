Cuscino antirughe il rimedio per la pelle che agisce mentre dormiamo

Un cuscino antirughe sta diventando sempre più popolare come complemento alla routine serale di cura della pelle. La sua forma specifica è studiata per ridurre le pieghe e le linee sul viso durante il sonno. Realizzato con materiali particolari, promette di agire mentre si dorme, offrendo un supporto diverso rispetto ai cuscini tradizionali. Questo prodotto si inserisce nel mercato dei dispositivi dedicati al benessere e alla cura della pelle.

La notte ti fa bella Prima di coricarci ci prendiamo cura del viso con creme e trattamenti costosi, pensati per farci risvegliare con un aspetto più disteso. Dormire male, però, vanifica in parte l'efficacia della skincare serale: assumere la posizione sbagliata, infatti, può far sì che la mattina, al posto di un aspetto riposato, ci ritroviamo con gli occhi gonfi e pelle «stropicciata». Chi dorme in posizione prona, conosce bene questa sensazione, perché il viso finisce per essere compresso per ore e il collo può assumere un'angolatura innaturale, causa di fastidiosi dolori cervicali. Così il cuscino entra a far parte a tutti gli effetti della routine di bellezza serale dato che quello giusto, notte dopo notte, contribuisce e coccolare la pelle evitando che si segni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cuscino antirughe, il rimedio per la pelle che agisce mentre dormiamo Addio pelle stanca. La crema-booster alla melatonina che agisce quando dormi e ti regala un viso riposato in 8 oreQuante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino e di notare i segni della stanchezza sul vostro viso nonostante le ore di sonno? Certo, i motivi... "Mamma, voglio la pelle come su TikTok": sieri e creme antirughe già a 8 anni, boom di 'Sephora Kids' nei negozi forlivesiIn un'epoca veloce come quella in cui viviamo, cambiano le mode in continuazione e cambia anche il modo di fruirne.