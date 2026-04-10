In un evento in Olanda, la principessa thailandese ha aperto una mostra dedicata all’evoluzione dell’abbigliamento tradizionale del suo paese. La manifestazione si concentra sull’eredità della regina Sirikit, che negli anni Sessanta ha contribuito a diffondere lo stile locale. La principessa indossava un abito di seta, richiamando le scelte di moda della nonna. L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione delle tradizioni tessili thailandesi.

La sovrana, nel corso della sua vita, si è sempre battuta per la tutela e la preservazione dell'artigianato tessile locale e dei tessuti thailandesi, un patrimonio inestimabile da tramandare alle generazioni future per mantenerlo vivo nel tempo. Oggi che lei non c'è più, a portare avanti questo impegno è proprio la nipote mediante le collezioni del suo brand, Sirivannavari, vera fusione di stili occidentali e tradizione thailandese, e progetti come quello appena messo in atto in Olanda. La principessa si è infatti recata in questi giorni a L'Aia, dove, tra gli altri appuntamenti, ha inaugurato una mostra, Chud Thai: The Knowledge, Craftmanship and Practices of The Thai National Costume, dedicata proprio all'evoluzione del Chud Thai, termine generico con cui si indica l'abbigliamento tradizionale thailandese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Sirivannavari di Thailandia, sulle orme della nonna Sirikit con il suo abito di seta locale

Il ricordo dell'amata regina Sirikit di Thailandia prende vita grazie a Lisa delle Blackpink (e a un abito di Balmain del 1963)Una decisione, quella di affidarsi a uno stilista europeo, che nasceva da una necessità della stessa reale di avere un guardaroba che condensasse...

Sirikit di Thailandia, alla scoperta dello stile della «Jackie Kennedy d'Asia»Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

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