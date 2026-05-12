Il Riformista sbircia nei bilanci de Il Fatto Quotidiano e cerca lo scandalo?

Un giornale noto per le sue inchieste ha pubblicato un articolo in cui analizza i bilanci di un altro quotidiano, cercando eventuali elementi di controversia. Dai documenti finanziari emergerebbe che la società che possiede il gruppo editoriale avrebbe ricevuto un milione di euro da una fonte non specificata. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi di questa operazione.

Un tempo c’erano i cari contributi all’editoria, uno strumento che voleva garantire politicamente la pluralità delle voci, anche se spesso era oggetto di truffe allo Stato, neanche tanto ben architettate. Tirature del tutto inventate, fatture false, spese gonfiate come zampogne ungheresi. Insomma, da strumento per garantire la pluralità dell’informazione, il finanziamento all’editoria si era trasformato in un giochino perverso per qualche editore “sveglio”. Anche il giornale che state leggendo, oltre 20 anni fa, nelle mani di un altro gruppo editoriale, fu usato come strumento per questa “perversione”, quando ancora esisteva un’introvabile edizione cartacea e la redazione si trovava a Roma.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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