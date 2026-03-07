Crosetto contro i colleghi Lillo e Pacelli | il comunicato dei Cdr de Il Fatto Quotidiano e Ilfattoquotidianoit

Il ministero della Difesa ha diffuso un comunicato criticando gli articoli pubblicati dai giornalisti Marco Lillo e Valeria Pacelli su Il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it. Le pubblicazioni riguardano la cessione di Nave Garibaldi all’Indonesia e il viaggio del ministro Crosetto a Dubai. La replica ufficiale si concentra sulle modalità e sui contenuti delle inchieste, senza entrare nel merito delle vicende trattate.

Al ministero della Difesa non sono piaciuti gli articoli dei nostri colleghi Marco Lillo e Valeria Pacelli su una vicenda di estremo interesse pubblico come la cessione di Nave Garibaldi al governo indonesiano e le domande sul viaggio del ministro Crosetto a Dubai. Se la critica è sempre legittima, sono invece inaccettabili i toni e i contenuti della replica del ministero che insulta Lillo. Un giornalista che chiede informazioni al ministero e al ministro non mostra “ accanimento ” e non fa “ azioni disturbatorie ”, ma solo il suo lavoro, per rispetto dei lettori ma soprattutto a tutela degli interessati. Invece di minacciare azioni legali, il ministero farebbe bene a rispondere alle domande, cosa che eviterebbe poi di emanare sprezzanti repliche a mezzo stampa che non smentiscono gli articoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

