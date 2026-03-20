Referendum l’ultimo incontro de La Costituzione è nostra | la serata con la comunità de il Fatto Quotidiano

Nell’ultima serata organizzata da “La Costituzione è nostra”, il giornale ha riunito Marco Travaglio e altri membri della redazione del Fatto Quotidiano per discutere del referendum. L’evento ha visto coinvolta la comunità, con un focus sulla campagna per il NO. La serata ha concluso una settimana di incontri, durata da lunedì a venerdì, culminata in un grande appuntamento pubblico.

Ultimo appuntamento con Marco Travaglio e tutta la redazione del Fatto per “la settimana del No”: da lunedì a venerdì, quattro incontri e una grande serata-evento per ribadire insieme le nostre ragioni del NO. Un’occasione per informarsi e confrontarsi con i nostri giornalisti, tanti dei magistrati che ci hanno accompagnato nell’impegno nella campagna referendaria di questi ultimi mesi e ospiti che animeranno il dibattito. Dopo Davigo, Scarpinato, Gratteri e la serata con artisti e intellettuali e la redazione del Fatto, si conclude con l’ultimo appunto con la comunità de il Fatto Quotidiano. Sostieni il giornalismo libero senza padroni. Abbonati al Fatto Quotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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