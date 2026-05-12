Il regista Loris G Nese presenta a Verona il suo film d’esordio Una cosa vicina
Martedì 12 maggio alle 18, al Cinema Alcione di Verona, si terrà la proiezione del primo film del regista Loris G. Nese, intitolato “Una cosa vicina”. Il film, di 85 minuti, è stato presentato alle Giornate degli Autori alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha ricevuto il Premio Solinas in vari festival. L’evento prevede anche una presentazione del regista, che introdurrà l’opera al pubblico.
Martedì 12 maggio alle ore 18 al Cinema Alcione di Verona Loris G. Nese presenta il suo film Una cosa vicina (Italia, 2025, 85 minuti), presentato alle Giornate degli Autori della 82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e già premiato in diversi festival (Premio Solinas.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Una cosa vicina di Loris G. Nese Lun 11 Mag ore19:00 Lunedì 11 maggio alle ore 19:00 vi aspettiamo in sala per l’incontro con il regista Loris G. Nese in occasione della proiezione di Una cosa vicina, presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Ci facebook
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