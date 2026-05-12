Il regista Loris G Nese presenta a Verona il suo film d’esordio Una cosa vicina

Martedì 12 maggio alle 18, al Cinema Alcione di Verona, si terrà la proiezione del primo film del regista Loris G. Nese, intitolato “Una cosa vicina”. Il film, di 85 minuti, è stato presentato alle Giornate degli Autori alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha ricevuto il Premio Solinas in vari festival. L’evento prevede anche una presentazione del regista, che introdurrà l’opera al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui