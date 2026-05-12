Il regista Loris G Nese presenta a Verona il suo film d’esordio Una cosa vicina

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio alle 18, al Cinema Alcione di Verona, si terrà la proiezione del primo film del regista Loris G. Nese, intitolato “Una cosa vicina”. Il film, di 85 minuti, è stato presentato alle Giornate degli Autori alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha ricevuto il Premio Solinas in vari festival. L’evento prevede anche una presentazione del regista, che introdurrà l’opera al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 12 maggio alle ore 18 al Cinema Alcione di Verona Loris G. Nese presenta il suo film Una cosa vicina (Italia, 2025, 85 minuti), presentato alle Giornate degli Autori della 82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e già premiato in diversi festival (Premio Solinas.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Loris G. Nese presenta “Una cosa vicina” a Roma

L'arrivo di Pif al Cinema Raffaello, il regista presenta il suo nuovo film in salaIl Cinema Raffaello si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: mercoledì 15 aprile arriva in sala Pif, tra le voci più riconoscibili e...

Argomenti più discussi: Il regista Loris G. Nese presenta a Verona il suo primo film Una cosa vicina; Venerdì 8 maggio il regista Loris G. Nese presenta il suo film d'esordio 'Una cosa vicina' a Benevento; Venerdì 8 maggio il regista Loris G. Nese presenta il suo film d’esordio Una cosa vicina a Benevento; Memoria, periferia e identità: al Nuovo Eden la visione intensa di Una cosa vicina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web