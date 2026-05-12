Il red carpet d' apertura del Festival di Cannes 2026 | la reunion del Signore degli Anelli l' energia di Jane Fonda il ritorno di James Franco e tutte le altre star

Alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2026, la giuria guidata dal regista Park Chan-wook ha sfilato sulla Montée des Marches, attirando molte foto. Tra i protagonisti principali, il regista Peter Jackson con il suo personaggio Frodo e Demi Moore, molto fotografata. La serata ha visto anche il ritorno di James Franco e una reunion di attori e registi del Signore degli Anelli, accompagnata dall’energia di Jane Fonda e altre star presenti alla serata.

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