Il red carpet d' apertura del Festival di Cannes 2026 | la reunion del Signore degli Anelli l' energia di Jane Fonda il ritorno di James Franco e tutte le altre star
Alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2026, la giuria guidata dal regista Park Chan-wook ha sfilato sulla Montée des Marches, attirando molte foto. Tra i protagonisti principali, il regista Peter Jackson con il suo personaggio Frodo e Demi Moore, molto fotografata. La serata ha visto anche il ritorno di James Franco e una reunion di attori e registi del Signore degli Anelli, accompagnata dall’energia di Jane Fonda e altre star presenti alla serata.
Peter Jackson è arrivato sulla Montée des Marches da ospite d'onore, poco dopo infatti è toccato a lui salire sul palco del Grand Lumière per ricevere la Palma d'Oro onoraria. A consegnargliela, sorpresa, è stato Elijah Wood, il suo Frodo, quello che venticinque anni fa partì per Mordor. Jackson, fedele a sé stesso, ha esordito con una battuta: «Non sono un tipo da Palma d'Oro». Per la prima volta la dichiarazione ufficiale di apertura non è stata affidata a una sola persona, ma a due. E che due: Gong Li, la musa di Zhang Yimou, e Jane Fonda, 88 anni e nessuna intenzione di fare la figurante. «Jane viene dall'Ovest, io vengo dall'Est.🔗 Leggi su Vanityfair.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
Notizie correlate
Festival di Cannes 2026, sul red carpet di apertura tutto il glamour delle veterane: da Joan Collins a Jane Fonda, i look delle dive (e i nostri voti)Si apre con il tappeto rosso del film La Vénus Électrique la 79esima edizione del Festival cinematografico più glamour di primavera.
Festival di Cannes 2026: James Franco, un vero sporty boy (e gli altri casual look delle star)Le star stanno sbarcando in Costa Azzurra da ogni parte del globo regalando i primi guizzi stilistici.
Argomenti più discussi: Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; Festival di Cannes 2026, al via la 79ª edizione con la cerimonia d'apertura e il primo film: tutto il programma; Festival di Cannes 2026: tutti i look più belli sul red-carpet; I look sul red carpet di Cannes, una storia tra moda e costume.
Ha illuminato il primo red carpet del 79esimo Festival di Cannes con un abito color champagne composto da un corpetto e da una gonna a sirena che abbracciano la sua silhouette. Il tessuto riflette la luce a ogni movimento, mentre un collier di diamanti incorn facebook
L'attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga è in giuria per il Festival del Cinema di Cannes 2026, che apre ufficialmente domani (12 maggio!) uno sguardo al suo stile audace e a fantasia! reddit
Dalle mani da pittrice di Ashley Graham ai dipinti su unghia di Emma Chamberlain, ecco le manicure più incredibili al Met Gala 2026 x.com
Cannes 79, primo red carpet: i look delle star regalano magiaCome Cannes, solo Cannes. Il festival più glamour della storia del cinema ha riacceso i riflettori e lo fa con tutto lo stile che gli è proprio. Nonostante l’assenza di film italiani in concorso, ... tgcom24.mediaset.it