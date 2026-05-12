Il record di Mauro | Contributi Inps da 66 anni

Il 1° maggio scorso è stato un giorno particolare per Mauro Pirini, titolare di un negozio a Castenaso. In occasione della festa dei lavoratori, si è reso noto che ha versato contributi all'INPS per 66 anni consecutivi. Questa lunga storia di versamenti ha attirato l’attenzione, considerando che il suo primo contributo risale a oltre sei decenni fa. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di continuità nel sistema previdenziale italiano.

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