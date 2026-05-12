Il record di Mauro | Contributi Inps da 66 anni
Il 1° maggio scorso è stato un giorno particolare per Mauro Pirini, titolare di un negozio a Castenaso. In occasione della festa dei lavoratori, si è reso noto che ha versato contributi all'INPS per 66 anni consecutivi. Questa lunga storia di versamenti ha attirato l’attenzione, considerando che il suo primo contributo risale a oltre sei decenni fa. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di continuità nel sistema previdenziale italiano.
Castenaso (Bologna), 12 maggio 2026 – Un 1° Maggio speciale quello passato per Mauro Pirini, tabaccaio di Castenaso. Pur essendo un lavoratore autonomo, anche lui ha celebrato la festa dei lavoratori con tanto di camicia bianca e cravatta rossa, come fa ormai da tanti anni. E con un motivo preciso. "Il 1° maggio 1960 – racconta – mio padre Adolfo mi mise in regola, mi registrò agli elenchi dell’ Inps. Avevo 14 anni. Da allora non ho mai smesso di versare i contributi (e lo faccio ancora oggi) al nostro più grande istituto di previdenza. In questo 1° maggio 2026 sono 66 anni che verso i contributi". Mauro Pirini celebra la festa dei lavoratori nella propria tabaccheria di via Tosarelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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