Dopo l’emergenza maltempo arriva la scadenza Inps | contributi da pagare in unica soluzione

Dopo l’emergenza maltempo che ha interessato le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali all’Inps. Datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti e liberi professionisti che avevano usufruito della sospensione dei versamenti dovranno effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 10 ottobre. La scadenza interessa chi ha approfittato delle agevolazioni previste in risposta all’evento atmosferico.

Datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti e liberi professionisti che hanno usufruito della sospensione dei contributi previdenziali a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria dovranno regolarizzare i pagamenti entro il prossimo 10 ottobre, versando.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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