Il re dei boschi friulani è sempre più raro | l’allarme dopo il monitoraggio

Il gallo cedrone, simbolo dei boschi friulani, sta diventando sempre più difficile da avvistare. Durante il monitoraggio condotto nelle aree di montagna, è stato osservato che i richiami di questa specie, che di solito si sentono prima dell’alba, sono diventati meno frequenti. La diminuzione degli avvistamenti preoccupa gli esperti che si occupano di tutela ambientale. Nessuna altra informazione su possibili cause o interventi è stata resa nota finora.

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