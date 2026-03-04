55 secondi il grande musical dei friulani per i friulani sul terremoto

Sarà un'opera che unisce diversi generi musicali e quattro diverse generazioni di friulani. “55 secondi” è musical inedito che andrà in scena in prima assoluta mercoledì 6 maggio alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in occasione dell'anniversario per i 50 anni dall'Orcolat, il terremoto che cambiò per sempre il Friuli. L’idea, il progetto artistico e il libretto sono di Fiorenza Cedolins, soprano, docente e direttrice artistica per l'Opera, l'Operetta e la Danza del primo teatro cittadino. Il titolo riprende il celebre articolo di Padre David Maria Turoldo “55 secondi. una eternità” in cui il poeta scrive “la terra è ferita a morte, spaccata da una fessura fonda e nera come se l’inferno avesse cercato una via d’uscita proprio tra queste dolcissime colline. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

