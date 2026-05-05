Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno portato a un aumento delle criticità sulle infrastrutture, come ponti e viadotti, soggetti a danni causati da piogge, vento e sbalzi di temperatura. In risposta, si intensifica l’uso di tecnologie di monitoraggio che consentono di rilevare eventuali problemi in tempo reale, contribuendo a garantire la sicurezza delle strutture e a prevenire eventuali incidenti.

Piogge intense, vento e sbalzi termici mettono a rischio ponti e strutture: la tecnologia diventa fondamentale per prevenire criticità.. Negli ultimi mesi, eventi meteorologici estremi stanno diventando s empre più frequenti. Piogge intense, forti raffiche di vento e sbalzi termici improvvisi mettono sotto pressione infrastrutture già spesso sottoposte a carichi elevati. Ponti, viadotti ed edifici devono affrontare condizioni sempre più critiche, rendendo la sicurezza una priorità assoluta. In questo scenario, il monitoraggio strutturale non è più un’opzione, ma una necessità. Il cambiamento climatico e le infrastrutture. Il clima sta cambiando, e con esso anche il modo in cui le infrastrutture vengono sollecitate.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maltempo e infrastrutture: perché il monitoraggio è sempre più decisivo per la sicurezza

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