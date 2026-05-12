Il quarto Amiterno conquista il Palio de lu Ricchiappe | migliaia di persone in festa per San Giustino

Il quarto Amiterno si è aggiudicato la sesta edizione del Palio de lu Ricchiappe, con la coppia formata da Marcello Douglas e Francesca Calvauna. La gara si è svolta in piazza San Giustino, che era piena di spettatori. La coppia ha tagliato per prima il traguardo, portando a termine la corsa davanti alle altre formazioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone presenti per l’occasione.

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