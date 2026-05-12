Il quarto Amiterno conquista il Palio de lu Ricchiappe | migliaia di persone in festa per San Giustino
Il quarto Amiterno si è aggiudicato la sesta edizione del Palio de lu Ricchiappe, con la coppia formata da Marcello Douglas e Francesca Calvauna. La gara si è svolta in piazza San Giustino, che era piena di spettatori. La coppia ha tagliato per prima il traguardo, portando a termine la corsa davanti alle altre formazioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone presenti per l’occasione.
È stata la coppia del quarto Amiterno, composta da Marcello Douglas e Francesca Calvauna, a conquistare la sesta edizione del Palio de lu Ricchiappe, tagliando per prima il traguardo dell’inedita piazza San Giustino gremita di persone.I due corridori sono sbucati tra gli applausi del pubblico che.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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