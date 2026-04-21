Per la festa di San Giustino tornano le giostre allo stadio Angelini e il Palio de lu ricchiappe

In occasione della festa di San Giustino, le giostre tornano ad animare il piazzale davanti allo stadio Angelini, in viale Abruzzo. La manifestazione prevede anche il Palio de lu ricchiappe, che coinvolge i partecipanti in diverse competizioni. Le attrazioni saranno aperte sia ai bambini che agli adulti, offrendo un momento di svago durante le celebrazioni patronali. L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti.

Le giostre per grandi e piccoli che animeranno la città in occasione della festa patronale di San Giustino saranno nuovamente ospitate nel piazzale antistante lo stadio Angelini, in viale Abruzzo. Una decisione ufficializzata pochi giorni fa nel corso di una seduta della giunta comunale, in cui è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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