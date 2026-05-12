Il PSG schiera il vincitore della Coppa del Mondo per rafforzare le opzioni offensive in un duro colpo per il Barcellona

Il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare su un giocatore che ha recentemente vinto la Coppa del Mondo, con l’obiettivo di migliorare le soluzioni offensive della squadra. La notizia, pubblicata su un sito sportivo, indica che il club francese è interessato ad aggiungere un talento di livello internazionale al suo organico. Questa scelta rappresenta un forte colpo per il Barcellona, che aveva mostrato interesse sul giocatore in passato.

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2026-05-12 12:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, il Paris Saint-Germain è ansioso di rafforzare la sua già formidabile linea d’attacco con un altro talento di livello mondiale. Il quotidiano spagnolo AS ha riferito questa mattina che l’attaccante dell’Atletico Madrid Julian Alvarez sarà uno dei principali obiettivi dei campioni d’Europa quest’estate. Il boss del PSG Luis Enrique è un noto ammiratore del vincitore della Coppa del Mondo argentino e ha tentato di portarlo al Parco dei Principi due anni fa, ma Alvarez ha scelto invece di unirsi all’Atletico dal Manchester City per £ 82 milioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il PSG schiera il vincitore della Coppa del Mondo per rafforzare le opzioni offensive in un duro colpo per il Barcellona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Marocco è stato dichiarato il vincitore della Coppa d’Africa al posto del SenegalMartedì la Confederazione calcistica africana ha dichiarato il Marocco il vincitore ufficiale della Coppa d’Africa maschile di calcio del 2025 al... Leggi anche: Sarri affronta le difficoltà offensive della Lazio nella semifinale di Coppa Italia.