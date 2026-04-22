La Lazio si appresta a giocare la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. In vista dell’incontro, l’allenatore ha analizzato le sfide offensive della squadra, evidenziando alcune difficoltà riscontrate nelle ultime partite. La formazione biancoceleste lavora per migliorare la fase offensiva e prepararsi al meglio per il match in programma. La semifinale si svolgerà in un contesto di grande attesa e concentrazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 15 marzo 2026, Roma ha vissuto un’emozionante giornata calcistica con la vittoria della SS Lazio contro l’AC Milan al Stadio Olimpico. L’allenatore Maurizio Sarri ha festeggiato un triunfo decisivo, ma ora l’attenzione si sposta alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma per mercoledì. Sarri ha già rivelato che alcuni dei suoi attaccanti, come Tijjani Noslin, Daniel Maldini e Boulaye Dia, non sono ancora in forma ottimale, complicando le scelte tattiche per il match cruciale. In conferenza stampa, Sarri ha condiviso le sue difficoltà nel formulare una formazione competitiva, considerando le assenze e gli infortuni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sarri affronta le difficoltà offensive della Lazio nella semifinale di Coppa Italia.

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