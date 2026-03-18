La Confederazione calcistica africana ha annunciato che il Marocco è il vincitore della Coppa d’Africa, sostituendo il Senegal. La decisione è arrivata dopo un riesame ufficiale del risultato della finale, che ha portato a un cambio di assegnazione del titolo. La modifica ha suscitato reazioni diverse tra le federazioni dei due paesi coinvolti.

Martedì la Confederazione calcistica africana ha dichiarato il Marocco il vincitore ufficiale della Coppa d’Africa maschile di calcio del 2025 al posto del Senegal, ribaltando il risultato della finale che si era svolta a gennaio del 2026, in cui quest’ultima aveva vinto 1-0. Era stata una finale rocambolesca, in cui ad un certo punto i giocatori senegalesi avevano abbandonato il campo per una ventina di minuti, su invito del loro allenatore, per protestare contro un rigore assegnato al Marocco. Erano poi tornati in campo e durante i supplementari avevano segnato un gol, vincendo il campionato. La Confederazione, che organizza la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Marocco è stato dichiarato il vincitore della Coppa d’Africa al posto del Senegal

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