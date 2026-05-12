U n matrimonio lontano dai riflettori per Rudy Zerbi, che domenica 10 maggio ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia privata celebrata alle porte di Roma. Per il professore di Amici, volto storico del talent di Maria De Filippi, si tratta di una nuova fase personale vissuta con discrezione. I vincitori di “Amici di Maria De Filippi” di tutte le edizioni. guarda le foto «Con lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco». Negli ultimi mesi, Zerbi ha parlato pubblicamente della relazione con Raccah, per la prima volta durante un’intervista a Verissimo. « Grazie a lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco. Sono innamorato di Grace », ha detto nel salotto di Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il professore di "Amici" riscopre l'amore: «Con lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco»

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