Il marito di Elena Santarelli è l’ex calciatore Bernardo Corradi, al quale è legata dal 2006: la coppia si è unita in matrimonio nel 2014 ed ha due figli, Giacomo e Greta Lucia. Oggi la conduttrice sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Agli albori della carriera, quando si faceva conoscere sul piccolo schermo come valletta a L’Eredità e per la partecipazione a L’Isola Dei Famosi, una giovanissima Elena incontrava Bernardo Corradi, calciatore all’epoca in forza al Manchester City. I due si conoscevano durante una serata in discoteca. In un intervento a Verissimo, l’ex volto di Mtv aveva raccontato che in seguito fu l’attaccante senese a cercarla ma lei era impegnata in un’altra relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Bernardo Corradi, famoso ex calciatore e marito di Elena Santarelli: “Al primo bacio ho sentito le farfalle nello stomaco”

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Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano 20 anni insieme: una storia iniziata nel 2006, diventata matrimonio nel 2014 e cresciuta con l’arrivo di Giacomo e Greta. La loro non è solo una storia d’amore, ma una storia di squadra. Hanno affrontato sorr facebook