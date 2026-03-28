Kimi Antonelli conquista la pole position anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del campionato di Formula 1. È la seconda volta di fila che si piazza in prima fila, mentre Leclerc si classifica quarto e Hamilton più indietro. Antonelli ha commentato di avere le “farfalle nello stomaco” prima di scendere in pista.

Kimi Antonelli continua a fare la voce grossa e ottiene la pole position anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’italiano con la sua Mercedes, dopo aver conquistato il Gp di Cina, ha firmato oggi, sabato 28 marzo, anche la pole position a Suzuka con il miglior tempo di 1’28”778 precedendo di 3 decimi di secondo il compagno di scuderia George Russell. È la seconda consecutiva per il pilota italiano, che ha ottenuto la seconda pole in carriera a distanza di 15 giorni dalla prima. Un “back to back” che solo i grandi della Formula 1 in passato sono riusciti a portare a termine, come per esempio Lewis Hamilton nel 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antonelli non si ferma più. Pole anche in Giappone, è la seconda di fila: “Ho le farfalle nello stomaco”. Leclerc 4°, più indietro Hamilton

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