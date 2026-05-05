L'Hantavirus è una malattia virale che si trasmette all'uomo principalmente tramite roditori selvatici, attraverso le loro feci, urine e saliva. Il virus può causare danni ai reni e ai polmoni, con un decorso che può essere grave. La trasmissione tra persone è considerata rara, e attualmente non esiste una cura specifica per il virus.

1. Cos'è l'Hantavirus?. L'Hantavirus è una malattia virale trasmessa all'uomo principalmente dai roditori selvatici attraverso feci, urina e saliva. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e mal di testa, e possono evolvere in gravi sindromi polmonari o renali. La prevenzione si basa sull'evitare il contatto con roditori e i loro escrementi. 2. Come si trasmette l'Hantavirus?. Il contagio avviene principalmente respirando particelle contenenti virus, liberati dagli escrementi, urina o saliva di roditori infetti (es. topi di campagna). Può verificarsi anche attraverso il morso del cibo contaminato. La trasmissione da persona a persona è estremamente rara.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il virus aggredisce i reni. Non c'è una cura specifica, contagio uomo-uomo raro

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