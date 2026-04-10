Il suono e la parola con Massimo Carlotto & Old Red Alligators in La terra della mia anima al Teatro Tom Benetollo

Sabato 9 maggio alle ore 21 si terrà al Teatro Tom Benetollo una serata dedicata alla presentazione del libro

? Il suono e la parola presenta Massimo Carlotto & Old Red Alligators in" La terra della mia anima".? Sabato 9 maggio ore 21 al Teatro Tom Benetollo (via Tonzig 9 - zona Fiera) una serata-evento in occasione dell’uscita della nuova edizione del libro di Massimo Carlotto “La terra della mia anima”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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