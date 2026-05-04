Rassegna Il Suono e la Parola al Teatro Tom Benetollo con La terra della mia anima

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21, il Teatro Tom Benetollo di Padova ospiterà la prima assoluta dello spettacolo “La terra della mia anima”, inserito nella rassegna “Il Suono e la Parola”. La narrazione sarà affidata a Massimo Carlotto, mentre la colonna sonora sarà eseguita dal gruppo musicale Old Red Alligators, con Maurizio Camardi ai sassofoni e duduk e Ricky. L’evento si terrà in via Tonzig 9.

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, il Teatro Tom Benetollo di Padova (via Tonzig 9) ospiterà la prima assoluta della nuova versione dello spettacolo La terra della mia anima, con la voce narrante di Massimo Carlotto e la musica degli Old Red Alligators: Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Ricky.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Il suono e la parola" con Massimo Carlotto & Old Red Alligators in "La terra della mia anima” al Teatro Tom Benetollo? Il suono e la parola presenta Massimo Carlotto & Old Red Alligators in" La terra della mia anima". Torna la rassegna “Il Suono e la Parola”, ecco i protagonisti di questa XI edizioneDal 15 aprile al 30 maggio torna a Padova la rassegna promossa dal Comune, con tre prime assolute e ospiti di rilievo nazionale Dopo il successo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Per Il suono e la parola omaggio a Franco Battiato; Il Suono e la Parola torna al Pedrocchi: omaggio a Franco Battiato tra musica e narrazione il 24 aprile 2026. Per Il suono e la parola omaggio a Franco BattiatoSabato 9 maggio alle 21 al teatro Tom Benetollo di Padova (via Tonzig 9)per la rassegna Il suono e la parola in prima assoluta La terra della mia anima, con la voce narrante di Massimo Carlotto ac ... difesapopolo.it Il Suono e la Parola torna al Pedrocchi: omaggio a Franco Battiato tra musica e narrazioneDopo il debutto dell’undicesima edizione de Il Suono e la Parola, la rassegna promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova ... padovaoggi.it Dal 2 al 23 maggio 2026, la FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus porta in scena una nuova edizione di #GiovaniSguardiTorino, la rassegna teatrale dedicata al pubblico giovane che ogni anno trasforma la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani in - facebook.com facebook