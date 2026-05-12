I l legame profondo tra Jane Fonda e Robert Redford non è mai stato un segreto. Un amore nato dalla stima professionale, mai consumato, ma sempre esistito. A distanza di decenni dai loro film più celebri, quell’amore continua ad affascinare Hollywood, ma soprattutto continua ad avere un posto nel cuore di Jane Fonda. « Sono sempre stata innamorata di lui », ha detto l’attrice di 88 anni sul palco del TCM Classic Film Festival intenta a presentare A piedi nudi nel parco (1967): il film che li ha consacrati come coppia a Hollywood. « Era il più affascinante essere umano che avessi mai incontrato », ha raccontato l’attrice, « I have such a crush on him » (Ho avuto una cotta enorme per lui).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo incontro, l'attrazione, la complicità e le gelosie. L'attrice 88enne è salita sul palco del "TCM Classic Film Festival" e ha parlato del suo amore per Robert Redford

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