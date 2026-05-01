Jane Fonda al TCM Classic Film Festival

Al TCM Classic Film Festival, in corso a Hollywood dal 30 aprile al 3 maggio, è arrivata l’attrice Jane Fonda. La manifestazione si svolge in queste date e si concentra sulla celebrazione di film classici. La presenza dell’attrice è stata annunciata all’inizio dell’evento, attirando l’attenzione tra il pubblico presente. La partecipazione di Fonda fa parte delle iniziative previste durante il festival.

Jane Fonda è arrivata al TCM Classic Film Festival, che si tiene a Hollywood dal 30 aprile al 3 maggio. L’attrice 88enne, due volte Premio Oscar, ha posato per i fotografi sfoggiando un look total blue. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jane Fonda al TCM Classic Film Festival STEVE & NAN PREVIEW: 2026 TCM CLASSIC FILM FESTIVAL (Ep. 136) Notizie correlate “Barbra Streisand non meritava di rendere omaggio a Robert Redford agli Oscar. Lei ha fatto un solo film, io quattro”: l’ironia di Jane FondaJane Fonda contro Barbra Streisand? In realtà tutto si gioca sul sottile filo dell’ironia. Taormina Film Festival, presidente di giuria Jane CampionLa regista, sceneggiatrice e produttrice Premio Oscar Jane Campion sarà la presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in... Contenuti utili per approfondire Jane Fonda al TCM Classic Film Festival(LaPresse) Jane Fonda è arrivata al TCM Classic Film Festival, che si tiene a Hollywood dal 30 aprile al 3 maggio. L'attrice 88enne, due volte ... stream24.ilsole24ore.com Jane Fonda, il lifting (di cui non va fiera), la battaglia contro il cancro e la rivincita al cinema (3 film nel 2023)«Recentemente mi sono sottoposta a un piccolo intervento di chirurgia plastica e ne sono rimasta molto soddisfatta. Mi sono tolte le borse da sotto gli occhi e alcune pieghe da sotto il mento. Ora mi ... corriere.it