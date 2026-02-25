jamie lee curtis piange la scomparsa del suo primo amore robert carradine con sua figlia eravamo diventati una piccola famiglia

Sul suo account social, l'attrice americana 67enne ha scritto: «Mi sono svegliata con la notizia della morte di Robert Carradine. L’ho conosciuto in diretta televisiva al The Dinah Shore Show, quando avevano riunito diversi attori di seconda generazione, quelli che oggi chiameremmo “nepo babies”. C’erano anche Veronica Cartwright, e Bobby e io entrammo per ultimi. Lui spostò le sedie per potersi sedere accanto a me e mi baciò, in diretta tv. Un buffo incontro romantico decisamente pubblico. Sua figlia Ever, che allora aveva tre anni ed è oggi un’attrice di grande talento, aveva riportato una terribile ustione da acqua bollente ed era ricoverata nel reparto grandi ustionati. Lì la incontrai per la prima volta: una bambina avvolta nelle bende, con il sorriso più grande che abbia mai visto e gli occhi più belli. Siamo diventati una piccola famiglia, in una casa con il pavimento di terra a Laurel Canyon, ed è stata la mia prima esperienza di vita domestica, di maternità e di relazione di coppia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

