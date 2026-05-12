Il Ponte dei Marchi si farà | Se i fondi del Pnrr scadranno cercheremo altri finanziamenti
L’amministrazione comunale ha confermato che il progetto per il Ponte dei Marchi proseguirà, nonostante i fondi del PNRR abbiano una data di scadenza. In caso di esaurimento delle risorse, si procederà alla ricerca di altri finanziamenti. Il sindaco e il vice sindaco hanno ribadito l’impegno a restituire il ponte alla città, sottolineando la volontà di completare l’intervento.
La volontà dell’amministrazione comunale è restituire il ponte dei Marchi alla città, lo ribadiscono il sindaco Riccardo Franchi e il vice sindaco Luca Tridente (nella foto). È certo che la scadenza del 30 giugno, quella indicata per terminare i lavori finanziati con i fondi del Pnrr, non sarà rispettata. Ma "l’amministrazione intende portare a termine il lavoro- afferma Franchi -un progetto che abbiamo ereditato e per il quale nel 2025 abbiamo dovuto stanziare 450mila euro, perché era zoppo di lavori importanti". La struttura è considerata strategica. "Abbiamo il dovere e l’obbligo di ritirarlo su – sostiene Tridente – Se non ci fosse una proroga al Pnrr, che assieme a tanti altri comuni italiani abbiamo richiesto, cercheremo risorse nostre per farlo".🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Ponte dei Marchi, i lavori sono fermi. A rischio i fondi stanziati col Pnrr. “Problemi con la ditta esecutrice”Pescia, 13 marzo 2026 – Cosa succede al Ponte dei Marchi? La struttura è stata demolita dalla ditta che si era aggiudicata l’appalto per il suo...
"La Casa di Monteluce si farà e non saranno persi i fondi del Pnrr per la sanità"L'intervento del presidente della Commissione speciale Pnrr Stefano Lisci dopo l’audizione dell’Usl 1 in Commissione a Palazzo Cesaroni “La Casa...
Argomenti più discussi: PONTE DEI MARCHI. Si farà, in un modo o in un altro; Sui finanziamenti Pnrr per il Ponte dei Marchi mancano risposte; Il Ponte del Marchi si farà! Ma non coi fondi PNRR - TVL; Consiglio comunale - In aula il 5 maggio 2026.
LA VERA STORIA DI PRADA: UN BRAND ITALIANO CHE HA CAMBIATO IL MONDO Come ha fatto Prada a diventare uno dei marchi più iconici del lusso? La risposta è nella sua lunga storia, che inizia nel 1913 a Milano, quando i fratelli Mario e Martino Prad facebook
Abbiamo ottenuto il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale, con l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici gestito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Un traguardo che certifica oltre 117 anni di storia industriale, valorizzando la con x.com
Il Ponte dei Marchi si farà: Se i fondi del Pnrr scadranno cercheremo altri finanziamentiLa volontà dell’amministrazione comunale è restituire il ponte dei Marchi alla città, lo ribadiscono il sindaco Riccardo Franchi e il vice sindaco Luca Tridente (nella foto). È certo che la scadenza d ... lanazione.it