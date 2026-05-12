Il Ponte dei Marchi si farà | Se i fondi del Pnrr scadranno cercheremo altri finanziamenti

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale ha confermato che il progetto per il Ponte dei Marchi proseguirà, nonostante i fondi del PNRR abbiano una data di scadenza. In caso di esaurimento delle risorse, si procederà alla ricerca di altri finanziamenti. Il sindaco e il vice sindaco hanno ribadito l’impegno a restituire il ponte alla città, sottolineando la volontà di completare l’intervento.

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La volontà dell’amministrazione comunale è restituire il ponte dei Marchi alla città, lo ribadiscono il sindaco Riccardo Franchi e il vice sindaco Luca Tridente (nella foto). È certo che la scadenza del 30 giugno, quella indicata per terminare i lavori finanziati con i fondi del Pnrr, non sarà rispettata. Ma "l’amministrazione intende portare a termine il lavoro- afferma Franchi -un progetto che abbiamo ereditato e per il quale nel 2025 abbiamo dovuto stanziare 450mila euro, perché era zoppo di lavori importanti". La struttura è considerata strategica. "Abbiamo il dovere e l’obbligo di ritirarlo su – sostiene Tridente – Se non ci fosse una proroga al Pnrr, che assieme a tanti altri comuni italiani abbiamo richiesto, cercheremo risorse nostre per farlo".🔗 Leggi su Lanazione.it

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