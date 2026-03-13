La Casa di Monteluce si farà e non saranno persi i fondi del Pnrr per la sanità

La Casa della comunità di Monteluce e l’Ospedale di comunità di Umbertide saranno completati. I finanziamenti previsti dal Pnrr per la sanità non verranno persi, grazie all’attivazione di interventi aggiuntivi a Tavernelle e Marsciano. Le opere continueranno secondo i piani e i fondi saranno garantiti attraverso queste iniziative supplementari.

L'intervento del presidente della Commissione speciale Pnrr Stefano Lisci dopo l’audizione dell’Usl 1 in Commissione a Palazzo Cesaroni “La Casa della comunità di Monteluce e l’Ospedale di comunità di Umbertide saranno completati e non verranno persi i finanziamenti previsti dal Pnrr, grazie ad altri interventi (Tavernelle e Marsciano) attivati in overbooking”. Lo ha promesso il presidente della Commissione speciale per l’attuazione del Pnrr Missione 6: Salute, Stefano Lisci, dopo l’audizione del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti. “Come tutti ormai sanno, i lavori per la realizzazione della Casa della comunità di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Una selezione di notizie su La Casa di Monteluce si farà e non...

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