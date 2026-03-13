I lavori sul Ponte dei Marchi sono attualmente sospesi a causa di problemi con la ditta incaricata dei lavori. La struttura è stata demolita dalla stessa azienda che aveva vinto l’appalto per il restauro. La sospensione mette a rischio la destinazione dei fondi stanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.

Pescia, 13 marzo 2026 – Cosa succede al Ponte dei Marchi? La struttura è stata demolita dalla ditta che si era aggiudicata l’appalto per il suo restauro. Un lavoro dal costo importante, che aveva ottenuto un finanziamento di un milione e 400mila dal Pnrr. Somma che, però, se non ci fossero proroghe, andrà perduta se l’intervento non sarà terminato entro il 30 giugno. I lavori sono fermi da tempo. Il Genio Civile non permette che nel periodo invernale si lavori nell’alveo dei fiumi. Ma il dato certo è che si sta cumulando un forte ritardo. Il consigliere di opposizione Giacomo Melosi, Fratelli d’Italia, è un tecnico. “Ci sono problemi con la ditta, che possono portare a un contenzioso – ci spiega – se venisse fatto, potrebbe comportare un ritardo nei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte dei Marchi, i lavori sono fermi. A rischio i fondi stanziati col Pnrr. “Problemi con la ditta esecutrice”

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