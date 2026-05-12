Il piano operativo per le Terme | Ecco le regole per i nuovi resort

Il piano operativo per le Terme di Montecatini prevede nuove regole per i resort, con l’obiettivo di approvarlo entro la fine dell’anno. Il documento contiene indicazioni precise su come dovranno essere strutturati i nuovi insediamenti e quali normative rispettare. La discussione pubblica sul progetto è già iniziata, e si attendono eventuali osservazioni prima di passare alla fase finale di approvazione.

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Montecatini Terme, 12 maggio 2026 – “Vogliamo portare il nuovo Piano operativo comunale in approvazione entro la fine dell’anno. Questo strumento è fondamentale per definire entro quali termini potranno essere presentati importanti progetti di costruzione o ristrutturazione, in modo particolare per le Terme. La variante al Piano strutturale approvata lo scorso anno prevede la possibilità di realizzare circa 200 camere di albergo tra le Terme La Salute e, in via Verdi, Leopoldine ed ex Istituto Grocco. Vogliamo mettere a terra ciò che vogliamo fare”. https:www.lanazione.itmontecatinicronacaterme-di-montecatini-s3tk9y2k Con queste parole Marco...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il piano operativo per le Terme: “Ecco le regole per i nuovi resort” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Gorgonzola, riso e vini: ecco il piano operativo per promuovere le eccellenze del novareseIl "Distretto del cibo Novara e Laghi" ha avviato ufficialmente le proprie attività dopo il riconoscimento della Regione Piemonte. Arona: nuovi blocchi in centro, ecco le regole per l’estateArona si prepara a una gestione più rigorosa della viabilità nel cuore del centro storico per la prossima stagione calda. Argomenti più discussi: Il piano operativo per le Terme: Ecco le regole per i nuovi resort; Nasce a Recoaro Terme Cantiere del Contemporaneo; Il Festival culturale della Laga ad Acquasanta Terme per le Giornate europee dei mulini; Allerta meteo, il Monte Faeta sorvegliato speciale: scuole chiuse ad Asciano. Il piano operativo per le Terme: Ecco le regole per i nuovi resortIl nuovo assessore all’urbanistica Marco Silvestri ha illustrato i prossimi passi per i beni in vendita La variante al Piano strutturale prevede la possibilità di realizzare circa 200 camere di albe ... lanazione.it