Gorgonzola riso e vini | ecco il piano operativo per promuovere le eccellenze del novarese

Il Distretto del cibo Novara e Laghi ha avviato le sue attività ufficialmente dopo aver ricevuto il riconoscimento dalla Regione Piemonte. Il piano operativo prevede la promozione di prodotti locali come il gorgonzola, il riso e i vini della zona. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio attraverso iniziative di settore. La firma del protocollo è stata annunciata nelle ultime settimane, segnando l’inizio di nuove collaborazioni.

Il "Distretto del cibo Novara e Laghi" ha avviato ufficialmente le proprie attività dopo il riconoscimento della Regione Piemonte. L'ente, che vede come capofila la Provincia di Novara, riunisce comuni, associazioni di categoria, consorzi di tutela e operatori del settore per promuovere in modo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Risotto al Gorgonzola Dolce Gran Riserva Leonardi Igor, con pere caramellate e prosciutto croccante

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