Arona | nuovi blocchi in centro ecco le regole per l’estate

A partire dalla prossima estate, nel centro storico di Arona saranno introdotti nuovi blocchi alla circolazione. Sono state definite regole specifiche per regolare il traffico durante i mesi più caldi, con l’obiettivo di limitare l’accesso alle aree più centrali. La pianificazione mira a gestire meglio gli spostamenti e a garantire un ambiente più controllato per residenti e visitatori.

Arona si prepara a una gestione più rigorosa della viabilità nel cuore del centro storico per la prossima stagione calda. Dal 24 aprile e fino al termine del periodo estivo, il 30 settembre, le regole di accesso al varco elettronico situato in via Poli, nel segmento compreso tra corso Marconi e piazza del Popolo, subiranno una modifica degli orari per accogliere i flussi di visitatori e favorire la fruizione pedonale del lungolago. Il nuovo calendario dei blocchi e le restrizioni storico. La pianificazione stagionale prevede una modulazione temporale dei divieti di transito basata sui giorni della settimana. Durante i periodi dal lunedì al giovedì, l’area risulterà chiusa dalle ore 19:00 fino alle 6:00 del mattino successivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arona: nuovi blocchi in centro, ecco le regole per l’estate Leggi anche: Arona, cambiano gli orari della Ztl: le nuove regole per l'estate Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradaliPubliacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con...