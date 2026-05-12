Il pianista armeno Tigran Hamasyan in concerto Venezia

Il pianista armeno Tigran Hamasyan si esibirà a Venezia con due concerti di piano solo. La sua performance si svolgerà in località della città, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. Hamasyan è conosciuto per il suo stile originale e intenso, che combina influenze di musica armena e jazz. Gli eventi sono programmati in due diverse date, con ingresso aperto al pubblico previa prenotazione.

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Tigran Hamasyan, tra i pianisti più originali e intensi della scena contemporanea, arriva a Venezia con un due concerti esclusivi di piano solo. Sabato 16 maggio (ore 18.00 sold out, ore 20.00 pochi biglietti ancora disponibili su Ticketone), è atteso all’ Auditorium Lo Squero nell’ambito della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il pianista russo Michail Pletnëv per un concerto straordinario Leggi anche: Filarmonica Laudamo: in concerto il pianista Giuseppe Guarrera Argomenti più discussi: Dromos, ecco gli altri nomi del festival alla sua 28esima edizione: in arrivo Michael League, Tigran Hamasyan, Rokia Traoré; Dromos Secrets: il festival svela i suoi assi. Da Michael League a Rokia Traoré, il programma dal 22 luglio al 9 agosto; Piano City senza confini. Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San Vittore; Dromos Festival 2026, nuovi eventi e residenze artistiche animano l’estate in provincia di Oristano. Dromos, ecco gli altri nomi del festival alla sua 28esima edizione: in arrivo Michael League, Tigran Hamasyan, Rokia TraoréDromos, ecco gli altri nomi del festival alla sua 28esima edizione: in arrivo Michael League, Tigran Hamasyan, Rokia Traoré - Culture - sardiniapost ... sardiniapost.it