Il pianista russo Michail Pletnëv per un concerto straordinario

Il pianista e direttore russo Michail Pletnëv terrà un concerto straordinario durante la 66ª Stagione Concertistica e le Settimane rossiniane, organizzate dall’Ente concerti. Considerato uno dei musicisti più apprezzati del nostro tempo, Pletnëv è tra i protagonisti della scena musicale internazionale e sarà protagonista di questo evento speciale.

Pianista e direttore di fama mondiale. E' uno dei più acclamati musicisti del nostro tempo. Nell'ambito della 66ª Stagione Concertistica e delle Settimane rossiniane, l'Ente concerti accoglie uno dei massimi interpreti della scena internazionale: Michail Pletnëv. Un evento eccezionale che arricchisce la programmazione culturale regionale, portando oggi sul palco dell' Auditorium Scavolini (ore 18), un musicista che ha fatto la storia del pianoforte contemporaneo. "Pletnëv – si legge nelle note di sala – è uno dei musicisti più versatili e carismatici del nostro tempo: pianista di fama mondiale, direttore d'orchestra acclamato, compositore e artista inclassificabile per ampiezza di visione e libertà espressiva.